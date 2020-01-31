المرجعية العليا تشدد على الاسراع بتشكيل حكومة تجري انتخابات مبكرة تعيد ثقة الشعب وتدين الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية

2020/01/31 | 14:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]شددت المرجعية الدينية العليا، على سلمية التظاهرات والإسراع بتشكيل الحكومة.

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