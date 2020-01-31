الأمم المتحدة تدعو إلى إخماد العنف المستمر وكسر الجمود السياسي في العراق

2020/01/31 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الأمم المتحدة، عن استعدادها لدعم العراق وضمان وحدته واستقراره، داعية إلى حلول عاجلة لإخماد العنف المستمر وكسر الجمود السياسي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى بحث التطوُّرات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الى أن غوتيريش عبر عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدتهِ واستقراره.

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