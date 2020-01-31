السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الصين

2020/01/31 | 14:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن المركز السعودي للوقاية من الأمراض، اليوم الجمعة، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال المركز إنه "نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وحرصا على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم وحتى تتم السيطرة التامة على المرض".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة صحية طارئة عامة تثير قلقا عالميا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

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