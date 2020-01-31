بالفيديو .. متظاهرو بابل يدعون القادة الامنيين في المحافظات الى الاقتداء بـ

2020/01/31 | 14:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل دعا ناشطون في محافظة بابل على مواقع التواصل ، القادة الامنيين في باقي المحافظات الى الاقتداء بقائد شرطة المحافظة، اللواء علي الزغيبي،الذي منع قمع الاحتجاجات الشعبية وحصن ساحات التظاهر من تسلل المسلحين .

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