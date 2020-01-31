روسيا: الكرملين يواصل تحليل صفقة القرن

2020/01/31 | 14:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يواصل تحليل "صفقة القرن"، مشيراً إلى أن الوثيقة معقدة، والتحليل يستغرق بعض الوقت.

وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقيم الكرملين للصفقة: "نواصل تحليل الخطة، نحن نراقب بعناية كيفية صياغة موقف المشاركين المباشرين لما يسمى بالصفقة، لكن بالطبع، الوثيقة معقدة للغاية، ضخمة، لذلك يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتحليلها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

كما رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخطة المقترحة، قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".

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