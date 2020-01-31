ترامب يتعهد بـ “بذل كل جهد ممكن لحماية المسيحيين العراقيين” من الترحيل عن الولايات المتحدة

2020/01/31 | 14:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببذل كل جهد ممكن لحماية المسيحيين العراقيين من الترحيل من الولايات المتحدة.وقال، الخميس، في تصريحات بمنشأة صناعية بولاية ميشيغان، حيث توجد جالية عراقية كبيرة، إن النائب جون مولينار، وهو جمهوري يمثل إحدى … Readmore

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