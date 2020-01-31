2020/01/31 | 14:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..نادي اربيل يتعاقد مع لاعب نادي الشرطة شيركو كريم لتمثيله بالدوري الممتاز لكرة القدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. نادي اربيل يتعاقد مع لاعب نادي الشرطة شيركو كريم لتمثيله بالدوري الممتاز لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. نادي اربيل يتعاقد مع لاعب نادي الشرطة شيركو كريم لتمثيله بالدوري الممتاز لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).