بعد أن أهملت قراهم الحكومة المحلية، متطوّعون كاكائيون يخدمون قراهم تطوّعاً

2020/01/31 | 14:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تقع قرى الكاكائيين بين الساتر الذي يفصل حدود إقليم كردستان عن المناطق التابعة للحكومة العراقية، وبما أنّ قرى تلّ اللبن و وردك وكزكان والمجيدية تتبع قضاء الحمدانية إدارياً وجغرافيا لكنّ هذه القرى تعاني من الأهمال الحكومي ومن قطع الطريق الرابط بين مركز قضاء الحمدانية وبينها لأسباب سياسية، ممّا أدى …

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