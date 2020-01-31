خوفاً من فايروس كورونا.. الخارجية الأميركية توصي رعاياها بلادها: لا تسافروا إلى الصين

2020/01/31 | 14:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات أوصت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، المواطنين الأميركيين بـ”عدم السفر” إلى الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة اكثر من 200 شخص حتى الآن.ورفعت الوزارة تحذيرها من السفر، مساء الخميس، إلى المستوى الرابع.يأتي ذلك بعدما … Readmore

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