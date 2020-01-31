محمد توفيق علاوي يصدر توضيحًا بشأن جنسيته الثانية: لا أطلب من أي كتلة سياسية ترشيحي للمنصب

2020/01/31 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر مرشح القوى السياسية لمنصب رئيس الوزراء، محمد توفيق علاوي، تدوينة على موقعه في الفيسبوك بشأن جنسيته الثانية، مؤكدا استعداده بالتخلي عنها إذا كلف بالمنصب.نص رسالة علاوي: الجنسية الثانية لمحمد علاوي لقد تم تداول اسم محمد توفيق علاوي كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وقد علمت ان هناك مطلباً جماهيرياً في رفض مزدوجي […]

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