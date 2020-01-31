القوات الأمنية تجري عملية تفتيش وبحث عن عناصر إرهابية في خانقين

2020/01/31 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، عملية تفتيش وبحث عن عناصر إرهابية في خانقين.

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