2020/01/31 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة،العثور على مخبأ للأعتدة والأسلحة في الرطبة.

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