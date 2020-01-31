2020/01/31 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو ذي قـار يسلمون مطالبهـم الى الممثلـة الامميـة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قـار يسلمون مطالبهـم الى الممثلـة الامميـة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قـار يسلمون مطالبهـم الى الممثلـة الامميـة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).