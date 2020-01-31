2020/01/31 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة كركوك تصدر توضيحاً بشأن أنباء توقيف قائد شرطة المحافظة

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، باعتقال 4 اشخاص فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل دين ناشط، بمنطقة سوق الشيوخ، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عائلة الناشط ورجل الدين اياد

بغداد اليوم-ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، العثور على جثة أحد المختطفين السبعة الذين اُختطفوا أمس الخميس.

وقال مدير ناحية قره تبه (95 كم شمال شرق بعقوبة)، وصفي التميمي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "

بغداد اليوم ـ ذي قار

افاد مصدر أمني، الخميس، بأن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على دار الضيافة التي يسكن فيها قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، اقدمو

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