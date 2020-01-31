محمد علاوي: لا أطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء

2020/01/31 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قال المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، إنه لا يطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء، فيما طلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحه للمنصب.

وذكر علاوي في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، إن "اسم محمد توفيق علاوي لقد تم تداوله كمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، وقد علمت ان هناك مطلباً جماهيرياً في رفض مزدوجي الجنسية من تولي هذا المنصب؛ إن أغلب الناس لا يعرفون محمد توفيق علاوي معرفة كاملة، وأحب ان ابلغ من لا يعرفني اني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، واعتبر عدم الايفاء بالعهد من نواقض الايمان".

وأضاف: "أسأل الله ان لا يبقيني حياً ليوم اخرج فيه من ربقة الايمان إلى ربقة الضلال وبئس المصير؛ لذلك فاني اتعهد إذا ما تم تكليفي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن اتخلى عن جنسيتي الثانية".

وتابع علاوي: "إني لا اطلب من اي حزب سياسي او اي كتلة سياسية ان ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ولكني اطلب منهم ان لا يمانعوا من ترشحي لهذا المنصب ويستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام، وأن لا يقفوا عائقاً امام تشكيل الحكومة التي سوف لن تكون حكومة محاصصة حزبية بل حكومة من المستقلين الاكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء او دون ذلك"، مختتماً: "نسأل الله ان يوفقنا والمخلصين من ابناء وطننا ان نخرج من هذه الازمة إلى شاطئ السلام والاستقرار والتطور والازدهار إنه سميع مجيب"

يتبع .



.



.

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن إمكانية مساءلة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراءها من قبل البرلمان.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن " الرقابة على حكومة تصريف الأعم

بغداد اليوم- بغداد

التقى متظاهرو ذي قار، بممثلة بعثة الامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في مقر‏‎ ‎البعثة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وقدموا لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب.

وقال الدكتور علاء الركابي احد الناشطين بتظاهرات ذي قار، في م

بغداد اليوم- كربلاء

حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من بيان مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، والذي دعا من خلاله إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وتحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات المبكرة.

وتؤكد أسرة بغداد اليوم، أنها تنشر الن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محمد علاوي: لا أطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محمد علاوي: لا أطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).