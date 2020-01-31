نادي أربيل يعلن رسمياً ضم شيركو كريم

2020/01/31 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف نادي اربيل اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2020)، عن تعاقده مع لاعب الشرطة السابق ومنتخب شباب العراق بكرة القدم شيركو كريم.

وقال النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ادارة نادي اربيل تعاقدت مع لاعب منتخب شباب العراق بكرة القدم شيركو كريم ليمثل الفريق الكروي بالنادي بمنافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الجاري".

وكان شيركو كريم قد لعب للشرطة قبل ان يتم استدعائه الى منتخب الشباب المشارك بالنهائيات الاسيوية عام 2014 بينمار.

بغداد اليوم-بغداد

وصل مدرب فريق الشرطة بكرة القدم الكسندر اليتيش، الجمعة (31 كانون الثاني 2020 ) الى بغداد بعد انتهاء اجازته في بلده صربيا.

وقال نادي الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدرب الفريق الكروي بالنادي الكسندر اليتيش وصل الي

بغداد اليوم - متابعة

يترقب عشاق ومسؤولو الأندية الإسبانية، مساء اليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2020، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري، وذلك عقب نهاية مباريات ثمن النهائي بتأهل جل الأندية الكبرى.

وحجزت 8 أندية بطاقة ال

بغداد اليوم/ بغداد

اكد المستشار القانوني السابق لاتحاد الكرة العراقية نزار احمد اليوم الجمعة،(31كانون الثاني 2020)،بأن اعضاء اللجنة المؤقتة لادارة الكرة العراقية واللذين يعتزم "فيفا" تشكيلها لايحق لهم الترشيح للانتخابات المقبلة.

وقال

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