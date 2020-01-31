خبير عراقي يفتح النار على إجراءات

2020/01/31 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرسلّط أحد الخبراء العراقيين في المجال الطبي، الضوء على الإجراءات الحكومية للوقاية من فايروس "كورونا" الذي يهدد بغزو العالم، ومدى قدرة العراق على مواجهة وباء مثل هذا.

خبير: بتقديري فإن فايروس كورونا قد وصل للعراق وحاليًا في فترة الحضانة

قال الدكتور زياد طارق، وهو باحث في الصناعات الدوائية لدى جامعة شانسي الصينية للعلوم، في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه بـ"تقديري فإن فايروس كورونا قد وصل للعراق وحاليًا في فترة الحضانة"، مبينًا أن "السبب وراء عدم الكشف عنه هو عدم امتلاك العراق لنظام صحي".

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طالب يروي "المأساة" من ووهان

اعتبر طارق أن "إجراءات وزارة النقل مضحكة للغاية وإجراءات وزارة الصحة معيبة وغير مهنية، مشيرًا إلى أن "الفايروس ينتقل بالتنفس وهو جيل جديد من فايروسات القناة التنفسية وغير معروف سابقًا، ولا يمتلك العراق نسخة جينية منه، وبالتالي التهاون بالتعامل مع الوافدين الأجانب والعراقيين من الصين وإرسال طائرة عراقية إلى ووهان هو بمثابة إرسال سيارة حمل إلى مزرعة وتحميلها بالخضروات ومن ثم تفريغها بالمنزل".

شدّد الدكتور زياد طارق على أن "الواجب إيقاف كل الرحلات فورًا، وحجر أي وافد من الصين بعد شهر 12 وإخضاعه للفحوصات الدقيقة واستئجار طائرة خاصة لنقل المقيمين العراقيين في الصين إلى مدينة ثانية مثل مدينة اورومجي عاصمة إقليم شينجان، وفحصهم مجددًا، ومن ثم نقلهم بطائرة أخرى إلى العراق"، معتبرًا أن "العراق مقبل على كارثة صحية بسبب غباء المسؤولين (الدمج)".

أكد طارق على "استخدام طرق الكشف الحديثة في فحوصات المشكوك بإصابتهم، والتواصل مع حكومات الصين والدول التي تعرض مواطنوها إلى الإصابة ومتابعة آخر المستجدات البحثية الخاصة بتطوير اللقاحات والحصول على خارطة الفايروس الجينية أمر حتمي يجب المباشرة به فورًا"، لافتًا إلى أن "العراق لا يمتلك القدرة على مواجهة وباء بضراوة الكورونا".

كانت وزارة الخارجية قد أكدت في وقت سابق توفير طائرة خاصة وإرسالها إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين الذين يدرسون هناك، فيما أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان يوم أمس الخميس، المباشرة بعدة إجراءات احترازية وإيعاز وزير النقل بنشر فرق طبية داخل المطارات وفحص المسافرين القادمين على الرحلات الجوية من دولة الصين إلى المطارات العاملة في البلاد"، الأمر الذي يؤكد استمرار الرحلات الجوية من وإلى الصين في العراق.

خبير: الواجب إيقاف كل الرحلات فورًا، وحجر أي وافد من الصين بعد شهر 12 وإخضاعه للفحوصات الدقيقة

كان مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، قد نشر نتائج بشأن قدرة الدول على مجابهة الاوبئة، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، التي شملت 195 دولة حول العالم وقدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها، في حين جاء العراق في مراتب متأخرة، حيث حاز على المرتبة 167 من أصل 195 دولة، والـ14 عربيًا، بحصوله على 25.8 درجة من أصل 100 درجة.

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