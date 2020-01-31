نائبة عن ديالى تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة مخيمات النازحين

2020/01/31 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت عضوة مجلس النواب عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، الى تشكيل لجنة عليا لإدارة مخيمات النازحين.

وقالت كمبش، إن الوضع الإنساني في مخيمات النازحين بديالى مأساوي جدا واوضاع الأسر صعبة للغاية، خاصة مع انخفاض كبير في الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية وتردي ملف الخدمات، داعية الى تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف مخيمات النازحين في ديالى من اجل توحيد جهود الدعم الإنساني، وخاصة توفير الخدمات الأساسية، مؤكدة ان الحديث عن إغلاق تلك المخيمات خلال الفين وعشرين مرفوض، وسيؤدي الى كارثة إنسانية، لأن المخيمات ستبقى مفتوحة لحين حسم عودة كل الأسر الى مناطقها المحررة.

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