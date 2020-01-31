سفير المانيا لدى العراق: التحالف الدولي ملتزم بمحاربة داعش الارهابي

2020/01/31 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع سفير ألمانيا لدى العراق اوله ديل، ملف التواجد الأجنبي في العراق.

وقال السفير الألماني، في اجتماع حضره محافظو الأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، قال إن التحالف الدولي ملتزم بمحاربة داعش الارهابي، وان عودة خطر داعش يعتمد على الظروف المعيشية في المناطق المحررة، لذلك من الضروري تلبية احتياجات الناس ومواجهة الشعور بالإهمال من خلال تقديم آفاق جديدة.

وأضاف السفير الألماني ان بلاده تمول حكومة العراق لإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق التي تأثرت بشدة بداعش، وكذلك مجتمع المانحين ملتزم بهذه القضية، وساهمت بلاده بمئة وثمانية وعشرين مليار دولار أمريكي في جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، كما تم إنفاق مليارات الدولارات بشكل موازي من قبل الدول المانحة، لذلك لا ينبغي إعاقة وصول هذه المساعدة إلى أكثر السكان ضعفًا في المناطق المحررة.

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