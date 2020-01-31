الناشي تنفي علاقتها بأشخاص معتقلين بتهمة قتل الناشطين المدنيين في ذي قار

2020/01/31 | 15:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت النائبة عن محافظة ذي قار، علا الناشي، اليوم الجمعة، علاقتها بأشخاص تم اعتقالهم بتهمة اغتيال ناشطين مدنيين في قضاء سوق الشيوخ، مؤكدة ان جميع العاملين في مكتبها تم تسريحهم منذ العام الماضي.

وقالت الناشي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "بعض الجهات تحاول التصيد بالماء العكر مستغلة الظرف الراهن الذي يمر به البلد وايهام الرأي العام بأخبار مزيفة لا حقيقة لها من اجل التسقيط السياسي لا أكثر".

وأضافت "أعلن لجميع أبناء محافظة ذي قار، ان نبأ اعتقال أشخاص على علاقة بنا متهمين باغتيال ناشطين مدنيين في سوق الشيوخ، لا اساس له من الصحة".

وأكدت ان "جميع العاملين في مكتبنا تم تسريحهم بتاريخ 28/10/2019 من العام الماضي، وبعلم مجلس النواب العراقي" مبينة ان "المركبة والأشخاص الذين تم اعتقالهم لا تربطنا بهم اي صلة لا من قريب ولا من بعيد".

وتوعدت الناشي بالقول "نحتفظ بحقنا القانوني ضد كل الجهات التي حاولت التشهير بنا في المواقع الإلكترونية الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي".

وكان مصدر محلي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، قد كشف في وقت سابق اليوم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال أشخاص متهمين بتصفية ناشطين مدنيين جنوبي المحافظة، مشيرا الى ان المتهمين مرتبطين بأحد نواب المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في قضاء سوق الشيوخ وبالتعاون مع احد الناشطين المدنيين تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص على علاقة بأحد نواب محافظة ذي قار في البرلمان، متهمين بتصفية ناشطين مدنيين في القضاء الواقع جنوبي المحافظة".

وبين أن "القوات الأمنية نقلت المتهمين إلى مركز تحقيق خاص لإكمال اجراءات التحقيق معهم"

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