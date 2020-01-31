مصرع طفل وشقيقته بحريق في الحبانية

2020/01/31 | 15:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة لقي طفل وشقيقته الشابة مصرعهما، اليوم الجمعة، بحادث في مسكنهم المؤقت في مدينة الحبانية في محافظة الانبار.وقال مصدر لـ"كلكامش برس"، أن "خيمة تؤي اسرة نازحة في مدينة الحبانية التهمتها النيران بالكامل أثر حريق نشب بسبب مدفئة".واضاف ان "الحادث تسبب بمصرع طفل عمره ثلاث سنوات وشقيقته 18 عاما واصابة عدد من افراد العائلة بحروق".

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