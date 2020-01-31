2020/01/31 | 15:04 - المصدر: الغد برس

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علاوي يؤكد انه سيجري عدة لقاءات عربية وعالمية لشرح حقيقة الاوضاع

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علاوي يؤكد انه سيجري عدة لقاءات عربية وعالمية لشرح حقيقة الاوضاع في العراق

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