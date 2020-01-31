اربيل يتعاقد مع مهاجم الشرطة شيركو كريم

2020/01/31 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نادي اربيل لكرة القدم التعاقد مع اللاعب شيركو كريم قادما من نادي الشرطة.جاء ذلك بحسب ما افاد به المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لشفق نيوز.وشيركو كريم سيمثل اربيل في الدوري الكروي بعد تجربة احترافية في كل من اندية الشرطة، غراسهوبرز وزيورخ السويسريين، ورهيندورف ألتاش النمساوي.

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