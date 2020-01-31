الصحة العراقية: لدينا ردهات خاصة للمصابين بفيروس “كورونا”

2020/01/31 | 15:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري على خلفية الإصابات، التي سجلتها بلدان عربية وأجنبية بفيروس “كورونا”، شرعت الجهات الصحية المختصة في #العراق بسلسلة إجراءات احترازية، سرعان ما دخلت حيز التنفيذ، وشملت […]

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