الخارجية الإيرانية: العقوبات على رئيس منظمة الطاقة النووية لن تعيق مشروعنا

2020/01/31 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، بأن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي شخصية علمية وسياسية بارزة في البلاد، وأن فرض حظر عليه لا يدل إلا على العجز.وقال موسوي، حسبما أفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية إنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج […]

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