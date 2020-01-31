“فورين بوليسي”: واشنطن لا تفهم رجال الدين الشيعة في إيران أو العراق

2020/01/31 | 15:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” “فشل المسؤولون الأمريكيون الذين أشادوا بآية الله علي السيستاني في حين أدانوا المرشد الأعلى لإيران في إدراك أن الزعيمين الدينيين لديهما مصلحة مشتركة في مقاومة التهديدات الخارجية”، هكذا تبدأ مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مقالة كتبها محمد كالاتانري … Readmore

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