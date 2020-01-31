إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع الأمن الإسرائيلي بالمسجد الاقصى

2020/01/31 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية خلال مهاجمة قوات الأمن الإسرائيلية لآلاف المصلين في المسجد الأقصى بالقدس فجر اليوم الجمعة.

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