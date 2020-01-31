2020/01/31 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب احمد الاسدي، عدم وجود مرشح لرئاسة الحكومة من قبل تحالف الفتح.وقال الاسدي، عبر حسابه في “تويتر”، وتابعته “العهد نيوز”، “ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة ولكننا نقبل بالمرشح غير الجدلي الذي تتوفر فيه الشروط الموضوعية للنجاح والذي يحصل على توافق القوى السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية”.وختم التغريدة بوسم (#المرجعية_الناصحة)، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).