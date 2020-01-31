ريال مدريد يضرب موعداً مع سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك

2020/01/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

جرت اليوم الجمعة،( 31 كانون الثاني 2020)، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد اكتمال الفرق المتأهلة من دور الـ16.





وشهدت القرعة، التي سحبت ظهر اليوم، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تواجد 7 فرق من الليغا وهي "برشلونة، أتلتيك بيلباو، غرناطة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد"، بالإضافة إلى فريق وحيد من الدرجة الثانية وهو "ميرانديس".

وتم إجراء القرعة بشكل مفتوح بين جميع الفرق المتأهلة، وبالتالي هناك احتمالية أن نرى كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدور ربع النهائي.

واسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد لريال سوسيداد، وبرشلونة مع اتلتيكو بيلباو، وغرناطة بمواجهة فالنسيا، ومواجهة سهلة لفياريال مع ميرانديس من الدرجة الثانية.

وسيلعب ميرانديس مباراة ربع النهائي على ملعبه، لأنه الوحيد القادم من الدرجات الأدنى، بينما في المباريات الثلاث الأخرى يلعب الفريق الذي يتم سحبه أولًا على ملعبه.

وستقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (4 و5 و6 شباط المقبل)، بينما تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، الجمعة المقبل (يوم 7 من الشهر ذاته).

يذكر أنه بدءًا من الدور نصف النهائي ستقام مباراة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.

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