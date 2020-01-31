حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى تسليح عشائر قرة تبة بعد اختطاف داعش 7 أشخاص

2020/01/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الى تسليح عشائر منطقة قرة تبة، بعد قيام تنظيم داعش باختطاف سبعة أشخاص امس الخميس.





وقال الصالحي في تغريدة عبر منصة "تويتر"، إن "داعش الاجرام ارتكب مجزرة مروعة وتمثيل بالجثث لمجموعة من الشباب التركمان في ديالى في منطقة قره تبة، بسيطرات وهميةً".

وتساءل الصالحي قائلاً: "اين الحكومة وقواتها الامنية في ترسيخ الامن في هذه المنطقة التي تركت في فراغ امني"، داعياً "الحكومة ان تراعي ولو لمرة واحدة الامن في هذه المناطق ويسلح العشائر الساكنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، العثور على جثة أحد المختطفين السبعة الذين اُختطفوا أمس الخميس.

وقال مدير ناحية قره تبه (95 كم شمال شرق بعقوبة)، وصفي التميمي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم العثور على جثة أحد مختطفي حادثة طريق قره تبه-جبارة وعليها آثار اطلاقات نارية".

وكان مسؤول محلي في محافظة ديالى، قد أعلن، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، عن انطلاق عملية بحث واسعة عن مختطفي طريق قره تبه - جبارة شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه (90كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات امنية مشتركة بدأت عملية بحث واسعة عن 7 مدنيين بينهم 3 طلاب خطفوا في سيطرة وهمية على طريق قره تبه- جبارة قادمين من محافظة كركوك باتجاه مدن حوض حمرين ".

واضاف التميمي، ان "الحادث هو الثاني من نوعه خلال 14 سنة"، لافتا الى ان "اول حادث سجل في 2006".

وأكد أن "الاجهزة الامنية اتخذت سلسلة اجراءات عاجلة لتامين الطريق ومنع حصول اي خروقات".

بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، أن التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق والمنطقة ستكون في صلب اجتماع مجلس العلاقات العربية الدولية.

وكتب علاوي في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها (ب

بغداد اليوم-بغداد

قال المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، إنه لا يطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء، فيما طلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحه للمنصب.

وذكر علاوي في منشور عبر صفحته على "

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن إمكانية مساءلة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراءها من قبل البرلمان.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن " الرقابة على حكومة تصريف الأعم

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