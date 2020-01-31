علاوي: اجتماع مجلس العلاقات العربية الدولية سيناقش التطورات الخطيرة في العراق

2020/01/31 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، أن التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق والمنطقة ستكون في صلب اجتماع مجلس العلاقات العربية الدولية.

وكتب علاوي في تغريدة على منصة "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق وتشهدها المنطقة ستكون في صلب اجتماع مجلس العلاقات العربية الدولية، بصفتي نائباً أول لرئيس المجلس".

وتابع: "كما سنجري سلسلة لقاءات واجتماعات في دول عربية مختلفة، بالإضافة لدعوةٍ تسلمناها من البرلمان الأوروبي لزيارتهم مصطحباً بعض السياسيين الوطنيين لشرح حقيقة الاوضاع في البلاد والمنطقة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت، أمس الخميس، أن العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات صفقة القرن.

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات صفقة القرن على مستوى وزراء الخارجية".

وكان ترامب، قد أعلن، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، إن "دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل".

وأضاف ترامب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي، إن "خطته ستحقق الإزدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد".

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: "لن يقتلع فلسطينيون أو إسرائييليون من أراضيهم ومئات الوظائف ستوفر للفلسطينيين".

بغداد اليوم-بغداد

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الى تسليح عشائر منطقة قرة تبة، بعد قيام تنظيم داعش باختطاف سبعة أشخاص امس الخميس.





وقال الصالحي في تغريدة عبر منصة "تويتر"، إن "داعش الاجرام ارتكب م

بغداد اليوم-بغداد

قال المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، إنه لا يطلب من أي حزب أو كتلة سياسية ترشيحي لرئاسة الوزراء، فيما طلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحه للمنصب.

وذكر علاوي في منشور عبر صفحته على "

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن إمكانية مساءلة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراءها من قبل البرلمان.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن " الرقابة على حكومة تصريف الأعم

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