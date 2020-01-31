ما علاقة واشنطن بفيروس كورونا في الصين؟.. تنبؤات أميركية منذ 9 سنوات

2020/01/31 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق منذ عدة أسابيع انتشر بصورة فجائية “فيروس كورونا” في الصين، تزامناً مع الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، والتي ازدادت حدتها في الآونة الاخيرة، مما يثير الشكوك حول علاقة أميركا بالفيروس لاستهداف الصين اقتصادياً.مخرجة تلفزيونية وممثلة تدعى “ليندا يوسف” كشفت في تغريدة على موقعها في “تويتر” أن “فلم Contagion film الأمريكي […]

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