السيستاني يندد بالعنف ضد المحتجين العراقيين ويدعو لانتخابات مبكرة

2020/01/31 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة، باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وجدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.

وأدان السيستاني في الخطبة التي ألقاها وكيل عنه في مدينة كربلاء، عمليات القتل والخطف التي وقعت طوال فترة الاحتجاجات.

وعبر السيستاني عن استنكاره للاعتداءات التي تطال قوات الأمن وعمليات التخريب التي تمس مؤسسات الدولة، منوها إلى أن "هذه الأعمال التي لا مسوغ لها لن تصلح بديلا عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الإصلاحية، بل على العكس من ذلك تؤدي إلى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية".

وقال السيستاني إن استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق لا يخدم مصالح البلاد، داعيا إلى الخروج من هذه الأزمة بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة "جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".

وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.

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