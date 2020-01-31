نائب مخاطباً الصحة والنقل بخصوص فايروس كورونا: اجراءاتكم صفر!

2020/01/31 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هاجم النائب في البرلمان، جواد الموسوي، اليوم الجمعة، وزارتي الصحة والنقل بخصوص الاجراءات والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، فيما حمل الوزارتين مسؤولية اي انتشار للمرض في البلاد.وقال الموسوي، في بيان وججه الى وزارة الصحة والنقل، أنه "خلال زيارتي لمطار بغداد الدولي يوم امس مساء كانت اجراءات وزارتيكم في مايتعلق بمنع انتشار ودخول فيروس كورونا الى بلدنا صفرا بكل المقاييس العلمية والطبية".واشار الموسوي، الى انه بناء على ذلك "وجب علينا استضافتكم في لجنة الصحة والبيئة خلال ٤٨ ساعة لمعرفة اسباب ذلك، والطلب منكم رسميا بايقاف اي اجراء لنقل العراقيين من مدينة اوهان الصينية الى داخل العراق ولحين اكمال الاستضافة ومعرفة جميع التحضيرات الطبية والتاكد منها والراي العلمي حولها، وتتحملون كل المسؤولية بعكس ذلك".

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