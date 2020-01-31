2020/01/31 | 15:34 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متظاهرون يقطعون احد الجسور في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 15:34.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون احد الجسور في ذي قار) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون احد الجسور في ذي قار) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون احد الجسور في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).