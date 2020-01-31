2020/01/31 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | السيد الصدر: المتظاهرون يطالبون بتشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا ميليشياويين

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد الصدر: المتظاهرون يطالبون بتشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا ميليشياويين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | السيد الصدر: المتظاهرون يطالبون بتشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا ميليشياويين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).