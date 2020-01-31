مسيرة ترفض صفقة القرن في عمان

2020/01/31 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انطلقت مسيرة شعبية حاشدة من امام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة ، رفضا لـ “صفقة القرن” والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وندد المشاركون في المسيرة بالخطة التي وصفوها بانهاء القضية الفلسطينية والانحياز لصالح الاحتلال الاسرائيلي.وكان دعا التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن والفعاليات الشعبية والشبابية الى مسيرة مركزية حاشدة رفضا […]

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