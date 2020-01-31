قرعة كأس ملك إسبانيا ترفض الكلاسيكو في ربع النهائي

2020/01/31 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقيمت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من بطولة ​كأس ملك إسبانيا لكرة القدم​، وأسفرت عن وقوع بطل النسخة الماضية نادي ​فالنسيا​ في مواجهة مع غرناطة.

أما ​برشلونة​، فسيواجه خارج أرضه نادي أتلتيك بلباو، في حين وقع ​ريال مدريد​ في مواجهة مع ريال سوسييداد في ملعب سانتياغو برنابيو.

والمواجهة الأخيرة ستكون بين مفاجاة المسابقة فريق ميرانديس الذي أقصى إشبيلية، وسيلعب على أرضه أمام فياريال في ربع النهائي.

وستقام المباريات من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، وسيتم تحديد الموعد الرسمي لكل مباراة في وقت لاحق من قبل الإتحاد الإسباني.

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