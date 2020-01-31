فعاليات دولية باسطنبول لإطلاق حراك موحد ضد صفقة القرن

2020/01/31 | 16:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحتضن اسطنبول السبت، اجتماعا لعدد من المؤسسات الأهلية، لمناقشة آليات التصدي لصفقة التسوية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.وتعتزم هذه المؤسسات إطلاق أوسع حراك شعبي للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 194.وقال ناطق باسم مركز العودة الفلسطيني في لندن الذي دعا […]

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