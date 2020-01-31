أبو الغيط: وقف التدخلات الخارجية في العراق يساعد في حلحلة أزمته

2020/01/31 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي ​​قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأوضاع في العراق تُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي.وشدد الأمين العام على أن استخدام العنف لن يُمثل مخرجاً من الأزمة، معرباً عن أمله في أن […]

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