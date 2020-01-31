الصدر: تظاهرات واعتصامات سلمية للضغط على الساسة الذين فشلوا في تشكيل حكومة غير جدلية

2020/01/31 | 16:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان السياسيين فشلوا مرة أخرى بتشكيل حكومة غير جدلية، داعيا الى تظاهرة سلمية حاشدة جديدة للضغط على الساسة لتشكيل الحكومة، مع تنفيذ الاعتصامات السلمية أمام المنطقة الخضراء.وقال الصدر في تغريدة جديدة له … Readmore

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