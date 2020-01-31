هكذا انتقد ابن زايد موقف الفلسطينيين من صفقة القرن.. وردود

2020/01/31 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أبدى وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد انتقاده لرفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، المسماة “صفقة القرن” بعد أن أعاد تغريد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت فيه: ” في كل مرة يقول الفلسطينيون لا، يخسرون”.وأثار ابن زايد موجة من ردود الفعل المستنكرة، والرافضة لموقفه، الذي اعتبروه امتدادا لما صرحت به […]

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