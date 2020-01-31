رئيس أمريكي أسبق يهاجم “صفقة القرن” لترامب

2020/01/31 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.واعتبر كارتر بأن خطة ترامب تنتهك القانون الدولي، كما تقضي على الفرصة الوحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (حل الدولتين).وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “الالتزام بقرارات مجلس […]

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