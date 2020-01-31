رئيس الجمهورية يحدد السبت المقبل مهلة أخيرة لحسم الكتل مرشحها البديل لرئاسة الحكومة

2020/01/31 | 16:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد انه سيكلف الاكثر مقبولية للشعب اذا أخفقت..بغداد – الصباح الجديد: حدد رئيس الجمهورية برهم صالح يوم السبت المقبل، يوما أخيرا لحسم الكتل السياسية مرشحها لمنصب رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي، مشيرا الى انه سيمارس صلاحياته الدستورية بتكليف من يجده مقبولا نيابيا وشعبيا، اذا لم توفق الكتل بطرح مرشحها.جاء هذا في ...

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