سائرون: الكتل مستمرة بالضغط لتمرير رئيس حكومة “متحزب”

2020/01/31 | 16:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوى البناء تكرر اتهام رئيس الجمهورية بعرقلة “التكليف” بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف سائرون، أمس الاربعاء، استمرار الكتل السياسية بالضغط لتمرير اختيار رئيس الحكومة بعيداً عن الشروط المطلوبة، داعياً إلى تلبية مطالب المتظاهرين والانتهاء من الاخفاقات السابقة، لكن تحالف الفتح جدد اتهامه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بعرقلة عملية التكليف، موضحاً ان اتفاقاً حصل ...

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