رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا العام مؤمنة بشكل كامل ولا مساس بها

2020/01/31 | 16:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار المالي لرئيس الوزراء: بغداد – الصباح الجديد: طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، المـوظـفـين والمـتـقـاعـديـن، مؤكداً تأمين رواتبهم بشكل كامل، ولا يوجد أي مساس بها.وقال صالح في تصريح صحفي “نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مـسـاس فـيـهـا، سـيـمـا أن الـتـدفـقـات الـنـقـديـة للموازنة مطمئنة”.وأعــلــن صــالــح عــن “تــحــركــات ...

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