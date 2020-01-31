صورة.. مركز العراق بين الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت

2020/01/31 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر موقع "سبيد تيست" أحدث ترتيب للدول العربية من حيث سرعة الإنترنت الثابت.

وجاءت في المركز الأول دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر، في حين احتل العراق المركز التاسع، بينما حصلت اليمن والجزائر على المركزين الأخيرين.

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