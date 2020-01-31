تصريحات “مثيرة” لممثلة الامم المتحدة.. هل المشهد ذاهب إلى “خطة دولية” لصناعة عراق جديد؟

2020/01/31 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عن وجود خارطة طريق للحل في العراق سيتم عرضها على الامم المتحدة، فيما تحدثت عن ما ابعد من حل الازمة مؤكدة ان الخطة ستصنع “عراقا مستقرا”.وقالت بلاسخارت خلال مقابلة مع CNN، إن “الازمة العراقية ذاهبة باتجاه التدخل الدولي”، مؤكدة وجود خارطة […]

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