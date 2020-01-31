خطيب جمعة الأنبار يحذر من تداعيات “صفقة القرن” ويدعو إلى مساندة الشعب الفلسطيني

2020/01/31 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار حذر امام وخطيب جمعة الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ ناجي الزوبعي من تداعيات ما تسمى بصفقة القرن بأشراف ترامب داعيا الجميع الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني ضد تطلعات الكيان الصهيوني.وقال الشيخ الزوبعي في خطبته من جامع الشيخ احمد بن حبل وحضرتها وكالة الـ” العهد نيوز”، ان “الدول العربية والاسلامية مطالبة بالوقوف مع […]

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