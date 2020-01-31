كاتانيتش يعلن عن قائمة المنتخب لمواجهتي فيتنام و هونغ كونغ

2020/01/31 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

جرت اليوم الجمعة،( 31 كانون الثاني 2020)، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد اكتمال الفرق المتأهلة من دور الـ16.





وشهدت القرعة، التي سحبت ظهر اليوم، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تواجد 7 فرق من ال

بغداد اليوم - متابعة

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رحيل لاعبه الويلزي جاريث بيل، في فترة الانتقالات الشتوية بشهر كانون الثاني الجاري.

وربطت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة نادي توتنهام في استعادة جاري

بغداد اليوم- بغداد

كشف نادي اربيل اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2020)، عن تعاقده مع لاعب الشرطة السابق ومنتخب شباب العراق بكرة القدم شيركو كريم.

وقال النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ادارة نادي اربيل تعاقدت مع لاعب منتخب شباب العرا

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